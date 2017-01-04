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مقتل منتج مومباي أبيس رضوي في هجوم اسطنبول

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الأربعاء 04-01-2017 22:39

كشفت مصادر أمنية في الهند عن مقتل منتج بوليوود أبيس رضوي عن عمر ناهز الـ49 عاماً في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلياً في مدينة إسطنبول التركية يوم الأحد 1 يناير/ كانون الثاني 2017.

وأكدت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج في سلسة من التغريدات أنه قتل اثنان من الهنود في تركيا، معلقةً بالقول: "لقد فقدنا اثنين من المواطنين الهنود في هجوم إسطنبول هما المنتج أبيس رضوي، والآنسة خوشي شاه ال من ولاية جوجارات".

وقالت صحيفة bollywoodlife إن الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع في ملهى بإسطنبول، قام به رجل يرتدي ملابس سانتا كلوز - بحسب تقارير- حيث قتل ما لا يقل عن 39 وإصابة 40، معظمهم من المحتفلين بليلة رأس السنة.

وكان من بين القتلى قطب الإنتاج الفني أبيس رضوي، الذي شكّل خبر وفاته صدمة للعديد من أصدقائه في بوليوود حيث لجأ الكثير منهم للتعبير عن الحزن عبر تويتر.

 

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