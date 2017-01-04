نبيل محمود بعد استبعاده من جهاز الزمالك: أنا مشجع للأبيض وتحت أمر النادى

كتب أحمد توفيق

أكد نبيل محمود المدير الفنى لفريق الأولمبى ، أنه تحت أمر نادي الزمالك، فى أى وقت وذلك بعد استبعاده من التشكيل النهائى للجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى .

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك تشكيل جهاز الفريق الجديد، والذى يضم محمد حلمى مديرا فنيا وإسماعيل يوسف مدير كرة وخالد جلال مدربا عاما ومحمد صبرى مدربا وأحمد عبد المقصود محلل أداء وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى وريكاردو مدرب أحمال وحمادة أنور المدير الإدارى ومصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى .

وقال نبيل محمود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه يتمنى التوفيق لجهاز الزمالك الجديد وأنه مشجع زملكاوى فى الأساس وتحت أمر النادى فى أى وقت وسيظل يسعى لخدمته وتشجيعه مهما كانت الظروف وسواء كان يعمل بالنادى أم لا .