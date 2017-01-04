مرتضى منصور: "حلمى" يتحمل المسئولية الكاملة عن تشكيل جهازه المعاون

كتب أحمد طارق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد حلمى المدير الفنى للفريق، اختار بكامل إرادته أعضاء جهازه المعاون، دون أن يفرض عليه أى شخص.

وأضاف مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت" أن محمد حلمى سيتحمل المسئولية الكاملة عن اختيارات أعضاء جهازه المعاون، قائلاً: "لم يتدخل أحد من مجلس الإدارة فى اختيارات محمد حلمى، ولم يفرض عليه أى شخص، ولذلك أؤكد أنه سيتحمل المسئولية الكاملة، ومتفائل بهذا الجهاز وأتمنى له التوفيق".

وتابع رئيس الزمالك: "محمد حلمى اختار بإرادته إسماعيل يوسف، أجى أنا أضرب إسماعيل بالنار علشان الناس اللى بتقول إنه بيتجسس على الفريق؟!، وعرضت عليه تغيير منصب إسماعيل، لأنه قيمة كبيرة فى النادى وسيكون إضافة فى أى منصب".

وجاء تشكيل الجهاز الفنى مكون من: محمد حلمى مديراً فيناً، وخالد جلال مدرباً عاماً، ومحمد صبرى مدرباً، وأحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً، وأيمن طاهر مدرباً للحراس، وإسماعيل يوسف مديراً للكرة، وماركو مدرب أحمال.