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كيف ترتدين مجوهراتك المفضلة جميعها في وقت واحد؟

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الأربعاء 04-01-2017 12:35

هل صادف وأن أردت ارتداء إكسسواراتك، أو مجوهراتك المفضلة جميعها مرة واحدة؟ إذا أردت ذلك حقاً فما عليك إلا تطبيق ما يسمى بـ "ليرينج "Layering، أو "ستاكينج Stacking" وهي موضة ظهرت مؤخراً في ارتداء المجوهرات.
ولتطبيقها عليك عدم الاكتفاء بعقد واحد، أو إسورة واحدة، بل أبدعي وتفنني في دمج عدد كبير من المجوهرات على يدك، أو حول عنقك. هذا الأمر فعلته نجمات "السوشيال ميديا"، حيث ظهرن بإطلالات مميزة لا مثيل لها.
غامري بإضافة طبقات من المجوهرات المنوعة والمختلفة لوناً وشكلاً، مثلاً عند ارتداء التشوكر "عقد الرقبة" لا تكتفي به، بل أضيفي طبقات أخرى متعددة الأشكال مثل عقد صغير، وآخر طويل بألوان متعددة، مثل تنسيق مجوهرات باللون الفضي وأخرى باللون الذهبي، وتشوكر من الجلد الأسود.
أما الأساور ففي إمكانك تنسيق مجموعة تتفاوت في الأحجام بطريقة الـ "ستاكينج"، بدمج أنواع المجوهرات المختلفة من "الفضة والذهب الأصفر والذهب الوردي"، أو اختاري تصميماً واحداً لمصمم واحد، واجمعي كل الألوان المتوفرة منه.
كل تلك الطرق تجعل إطلالتك تنبض بالحياة، ولا تخجلي عزيزتي، بل حاولي ابتكار مجموعتك الخاصة التي تعبر عنك، واجعليها باسمك، واستعيني بالصور المرفقة لمزيد من الإلهام.

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سيدتي