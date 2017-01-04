حبس 12 متهماَ بالتظاهر احتجاجا على إرسال اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان 4 أيام

مراسل «ONA»

قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، الأربعاء، حبس 12 متهما من المقبوض عليهم أمام نقابة الصحفيين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التظاهر احتجاجا على اتفاقية “تيران وصنافير”، وحددت نظر تجديد حبسهم غداَ الخميس الموافق 5 يناير.

والمتهمون هم كل من ” أحمد محمد مصطفى، رأفت محمد السايح، ياسين جمال محمود، محمد سيد اسماعيل، حازم احمد ضياء، احمد محمد مصطفى، محمود احمد سيد، اسلام بيومى (اسلام طلعت)، محمد عزت محمود (القيادي بحزب التحالف الشعبي)، محمد توفيق سيد، محمد سيد اسماعيل، شريف محمد هلال (شريف هلال).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 30 لسنة 2017 ارتكاب جرائم ” تعدى على موظف عام، بلطجة، تظاهر، وتجمهر، إتلاف ممتلكات عامة، تعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، إحداث إصابة العقيد محمد السيد محمد العسيلي رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمنى ، إحراز سلاح أبيض ( طوب وعصيان )، تكدير السلم العام” .

كان المتهمون قد تم القبض عليهم أول أمس من محيط وسط البلد على خلفية التظاهرة التي حدثت اعتراضا على قرار الحكومة بارسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية تيران وصنافير إلى مجلس النواب لمناقشتها لبحث إقرارها من عدمه .