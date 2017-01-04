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رئيس «إينى» الإيطالية للسيسي: بدء إنتاج حقل “ظهر” قبل نهاية العام الجارى

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رئيس «إينى» الإيطالية للسيسي: بدء إنتاج حقل “ظهر” قبل نهاية العام الجارى رئيس «إينى» الإيطالية للسيسي: بدء إنتاج حقل “ظهر” قبل نهاية العام الجارى

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، مساء اليوم، كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولى الشركة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التنفيذي لــ”إينى” استعرض خلال المقابلة الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز الطبيعي “ظُهر” بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تناول ما تم إنجازه من أعمال لإنشاء البنية التحتية ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية والإيطالية.

وأشار “ديسكالزى” خلال المقابلة إلى أن تنمية حقل “ظهر” تتم وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، وأنه من المنتظر أن يبدأ الحقل فى الإنتاج قبل نهاية العام الجارى.

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