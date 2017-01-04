دبي جوهرة في قلب الصحراء

تُعتبر دبي، أحد مقاصد السياحة الأهمّ في المنطقة العربيّة والعالم، خصوصًا أنّها تحفل بمجموعة من الفنادق العالميّة. وتكثر فيها مرافق التسوق والمطاعم، وتزدهر فيها حياة الليل. ومن بين عناوين دبي السياحيّة الأبرز، والنشاطات المتاحة فيها:



| منطاد الهواء: عند الرابعة والنصف فجرًا، تنتظر هواة المغامرات فرصة التحليق في سماء دبي الصافية، انطلاقًا من الصحراء، وتنشّق الهواء الذي ينعش الروح والقلب. وفي إثر التحليق، تحلو مشاهدة عرض الصيد بالصقور، والذي يحتلّ جزءًا من هذه المغامرة.

| السفاري: تجربة السفاري مشوّقة، ومطرحها هو الصحراء العربية، حيث يمكن للسائحين اللهو على الرمال وركوب الجمال، مع مغيب الشمس. وفي هذا الإطار، لا يمكن الإغفال عن تلبية دعوة الخيمة البدويّة لمشاهدة حفلة الرقص الشعبي ونقش الحنة وتذوّق الطعام اللذيذ وارتداء الزي الإماراتي التقليدي والتقاط الصور التذكاريّة.

| متحف دبي: في مبنى يعود تاريخ تشييده إلى سنة 1799، يمكن الاطلاع على تاريخ دبي، من خلال التحف الأثرية والعروض التوضيحية. وبعد مغادرة المكان، يحلو الركوب على متن أحد قوارب العبرة، وهي قوارب تقليديّة في الشرق الأوسط، والإبحار في مياه الخور. ثم، زيارة أسواق دبي الشهيرة في الضفّة المقابلة.

| "سكاي ووك": لا تُفوّت النزهة المسائية في ربوع ما يُعرف بـ"سكاي ووك"، والعنوان الأخير عبارة عن مساحة شاسعة للتنزّه مع العائلة والأصدقاء، واكتشاف مراكز التسوّق الأهم والعلامات التجاريّة العالميّة، مع المتعة بعروض الترفيه والتسلية في "هاب زيرو". وأثناء الجولة، تدعو النصيحة إلى التوقّف عند محطّة التذوّق الأهمّ، وهي "لو شوكولا بوتيك".

فنادق فخمة

تتعدّد أمكنة المبيت أثناء السياحة في دبي، ومنها: المنتجعات المنتشرة على الشواطئ الرمليّة والفنادق المترفة.

1. فندق "بلازو فيرساتشي دبي": يطلّ كتحفة إيطاليّة، تجمع في تصميمها ملامح كلاسيكيّة حديثة وآثار من الحضارات الشرقيّة. وهو يتمركز في قلب "قرية الثقافة"، ويبعد أقلّ من 15 دقيقة بالسيّارة من "مطار دبي الدولي" ووسط مدينة دبي. وفيه 215 غرفةً وجناحًا، بالإضافة إلى 169 وحدةً سكنيّةً، و8 مطاعم تحوي "ترّاسات" فسيحة تسمح لمرتاديها التمتع بالهواء الطلق، أثناء تناول الطعام. وهناك، يمكن الاسترخاء في أحد أحواض السباحة الخارجيّة، ومجموعها ثلاثة، وهي مرصوفة بالـ"موزاييك"، ومظلّلة بأشجار النخيل.

إشارة إلى أن حدائق "بلازو فيرساتشي دبي" المنسّقة بعناية، ولا سيما أزهاره، جعلت منه مكانًا مثاليًّا لحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الراقية بدبي.

2. منتجع "أنانتارا النخلة دبي": يتمتع المنتجع بتصاميم عمليّة وعصريّة، تعكس الحضارة التايلندية، وهو الواقع في "جزيرة النخلة"، والبعيد 45 دقيقة بالسيارة من "مطار دبي الدولي". ويحوي المنتجع غرفًا جنب الشاطئ، وقاعةً للاحتفالات و6 قاعات للاجتماعات وناديًا للأطفال. وفيه ثلاث بحيرات، تقدّم للنزلاء متعة السباحة والاسترخاء، بالإضافة إلى أكثر من 12 شاطئًا ملحقًا بالفيللات. ولهواة تجربة المذاقات الجديدة، تقدّم مطاعم المنتجع لوائح طعام من المطابخ العالميّة.