التقاط الصور بعدسة الـ"اتيكيت"

للصورة أهميّة في توثيق الأحداث وحفظ اللحظات واسترجاع الذكريات. علمًا بأن الهواتف الذكية جعلت من كلّ لحظة في حياتنا قابلة للتوثيق. ولكن، للتصوير والتصوّر أصول وقواعد يجب الالتزام بها، وتسلّط الضوء عليها خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر، في ما يأتي:

| عند نشر الصور على وسائل التواصل، يجب اختيار اللائقة منها.

| من الضروري استئذان كلّ من يظهر في الصورة، قبل القيام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا أبدى أحدهم عدم الرغبة في النشر، فيجب الالتزام بقراره.

| يجب تحديد فترة معينة للتصوّر، سواء في بداية أو منتصف أو نهاية الجلسة مع الآخرين، شرط أن لا يتعدى الوقت المخصّص لذلك العشر دقائق.

| يجب احترام حرية النادل في المطعم في حال أبدى عدم رغبته بتصوير المجموعة، وفي حال قبوله يفضل الاكتفاء بتصوير المجموعة بهاتف محدد، وليس بهاتف كل شخص؛ حتى لا نعيق عمل النادل ممّا يؤثّر على خدمته للآخرين.

| عند الرغبة في الظهور مع شخصيّة مشهورة في صورة، من الضروري احترام رأيها في حال رفضت ذلك. وإذا كان الشخصيّة المشهورة ضمن جلسة، يمنع قطع حديثها للتصوّر معها، بل يجب انتظار الوقت المناسب للاقتراب منها والطلب إليها مشاركتنا الصورة.

| من الضروري الاستئذان من الأفراد، عند التقاط صور الـ"سيلفي" معهم.

| يمنع التصوّر داخل المستشفيات والأماكن الدينية، وخلال الأوقات الحرجة.