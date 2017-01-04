رئيس مدينة الشهداء: تعاملنا مع حادث ساحل الجوابر بتنسيق كامل مع كل الجهات

المنوفية - محمود شاكر

قال طارق عبد المحسن رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، انه تم التعامل مع حادث ساحل الجوابر بطريق شمياطس بالشهداء، بشكل سريع من خلال التكاتف بين جميع الجهات بالمركز والمحافظة .

واكد عبدالمحسن فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع "، انه توجة الى المكان الذى شهد الحادث بمجرد علمه بالحادث وشارك فى نقل للمصابين والمتوفين الى مستشفى الشهداء، من خلال التنسيق مع الاسعاف ومديرية الصحة والشرطة .

وأوضح عبدالمحسن، انه تم الاطمئنان على صحة المصابين، وإنهاء إجراءات المتوفين، حتى لا تعانى الأسر من اجراءات انهاء اوراق وتصاريح الدفن للمتوفين.

واشاد عبدالمحسن، بمجهود الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لافتا الى انه تم تحول حالتين من المصابين الى مستشفى الرمد بشبين الكوم، ومستشفى المخ والاعصاب بميت خلف .

وكانت مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، شهدت اليوم، حادث انقلاب سيارة بطريق ساحل الجوابر بالشهداء والذى أدى الى وفاة 7 واصابة 9 اخرين.