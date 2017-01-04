صورة هيفاء وهبي بالبانيو تثير الجدل

نشر المصور اللبناني شربل بو منصورة صورة للفنانة هيفاء وهبي، تعود الى جلسة تصوير خضعت لها أخيراً.

الصورة بالأسود والأبيض، وفيها عودة إلى أجواء صور البانيو التي تختفي لفترة من الوقت، ثم لا تلبث أن تعود مجدداً في جلسات تصوير الفنانات.

وتتواجد هيفاء وهبي حالياً في بيروت، حيث حرصت على قضاء الأعياد مع العائلة، بعيداً عن الإرتباط بأي نشاطات فنية، على أن تعود وتستأنف نشاطها الفني في السنة الجديدة، عبر سلسلة من الأعمال من بينها بطولة مسلسل "شفيقة ومتولي" الذي سيعرض في رمضان 2017 والذي سبق أن قدمته الفنانة الراحلة سعاد حسني.