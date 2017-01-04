من هو الإماراتي الذي وجه له ترامب التحية ليلة رأس السنة؟

ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب Donald Trump دونالد ترامب كلمة أمام نحو 800 شخص ليلة رأس السنة في قاعة الاحتفالات الخاصة التي بناها في فلوريدا.

وقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مسرّب للرئيس وهو يوجه تحية لشريكه التجاري في دبي حسين سجواني.

وقد أثار هذا الفيديو ضجّة كبيرة، إذ اعتبر الكثيرون أن ترامب لا يمتلك القدرة على الفصل بين مسؤولياته الرئاسية وماضيه وعلاقاته التجارية، فيما اعتبر البعض أن ترامب يحاول استغلال مركزه حالياً لإقامة مشاريع جديدة وزيادة ثروته الكبيرة.

وقال ترامب بالفيديو :" حسين وعائلته كلها، هم أجمل الأشخاص.. لقد أتوا من دبي الليلة وقد شاهدوا المكان وأعجبوا به".

وفي هذا السياق، أكّدت هوب هيكس، الناطقة الرسمية باسم فريق ترامب الانتقالي، أنه لم يعقد أيّ اجتماع لمناقشة الأعمال التجارية مع رجل الاعمال الإماراتي حسين سجواني، وأن اللقاء كان له طابع اجتماعي فقط .

وختمت بالقول: "يحق لترامب إقامة حفل عشاء لمناسبة رأس السنة مع أصدقائه أو شركاء عمله أو زملائه".

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