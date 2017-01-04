شاكيرا تنشر فيديو مميزاً لعائلتها بمناسبة العام الجديد

استغلّت النجمة العالمية شاكيرا Shakira مناسبة رأس السنة لتنشر فيديو جديداً لعائلتها ولتتمنى عاماً سعيداً للجميع.

ونشرت النجمة اللبنانية الأصل والبالغة من العمر 39 عاماً فيديو على صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في البداية ابنها ميلان Milan Piqué Mebarak البالغ من العمر 3 سنوات، إلى جانبها، وهما يقولان Feliz Ano Nuevo بما معناه "سنة سعيدة " باللغة الإسبانية.

بعد ذلك، أطلّ لاعب نادي برشلونة الشهير جيرارد بيكه Gerard Piqué، حبيب شاكيرا، حاملاً ابنهما الثاني ساشا Sasha Piqué Mebarak البالغ من العمر عاماً واحداً وتمنيا أيضاً للجمهور سنة سعيدة .

يذكر أن هذا الفيديو التقط في منزل الثنائي شاكيرا وجيرارد بيكه العائلي في برشلونة.

شاكيرا تفوز بجائزتين في حفل Radio Channel 40.. ولقطات رائعة مع عائلتها

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن