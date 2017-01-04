أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شاكيرا تنشر فيديو مميزاً لعائلتها بمناسبة العام الجديد

Google+ Print

الأربعاء 04-01-2017 16:43

استغلّت النجمة العالمية شاكيرا Shakira مناسبة رأس السنة لتنشر جديداً لعائلتها ولتتمنى عاماً سعيداً للجميع.
ونشرت النجمة اللبنانية الأصل والبالغة من العمر 39 عاماً فيديو على صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في البداية ابنها ميلان Milan Piqué Mebarak البالغ من العمر 3 سنوات، إلى جانبها، وهما يقولان Feliz Ano Nuevo بما معناه "سنة سعيدة " باللغة الإسبانية.
بعد ذلك، أطلّ لاعب نادي برشلونة الشهير جيرارد بيكه Gerard Piqué، حبيب شاكيرا، حاملاً ابنهما الثاني ساشا Sasha Piqué Mebarak البالغ من العمر عاماً واحداً وتمنيا أيضاً للجمهور سنة سعيدة .
يذكر أن هذا الفيديو التقط في منزل الثنائي شاكيرا وجيرارد بيكه العائلي في برشلونة.

 

 

شاكيرا تفوز بجائزتين في حفل Radio Channel 40.. ولقطات رائعة مع عائلتها

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة