نجوى كرم في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بسبب هذا الميكروفون

أكّد جو أصلان الذي يعرّف عن نفسه بأنه من أكثر الأوفياء للفنانة نجوى كرم، أنّه تلقّى رسالة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عن إدراج الميكروفون الذي أهداه لنجوى في عيدها الخمسين في الموسوعة تحت عنوان largest_quartz_crystal_sculpture

وقال أصلان المعروف باسم جو كرم تيمناً بنجوى، أنّه راسل الموسوعة لإدراج الميكروفون فيها بتصميمه الفريد المؤلف من 12368 حبة من الشواروفسكي، وأن الجواب وصله في آخر السنة المنصرمة، وأن الأمر أفرحه خصوصاً أنّه كان هو شخصياً من وضع تصميم الميكرفون بنفسه.

وقد أعرب جو عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي خصّ به فنانته المحبوبة، التي أصبح الميكروفون يرافقها في كل إطلالاتها، بعد أن اعترفت بأنه من أجمل الهدايا التي حصلت عليها.