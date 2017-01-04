أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجوى كرم في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بسبب هذا الميكروفون

Google+ Print

الأربعاء 04-01-2017 17:36

أكّد جو أصلان الذي يعرّف عن نفسه بأنه من أكثر الأوفياء للفنانة نجوى كرم، أنّه تلقّى رسالة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عن إدراج الميكروفون الذي أهداه لنجوى في عيدها الخمسين في الموسوعة تحت عنوان largest_quartz_crystal_sculpture
وقال أصلان المعروف باسم جو كرم تيمناً بنجوى، أنّه راسل الموسوعة لإدراج الميكروفون فيها بتصميمه الفريد المؤلف من 12368 حبة من الشواروفسكي، وأن الجواب وصله في آخر السنة المنصرمة، وأن الأمر أفرحه خصوصاً أنّه كان هو شخصياً من وضع تصميم الميكرفون بنفسه.
وقد أعرب جو عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي خصّ به فنانته المحبوبة، التي أصبح الميكروفون يرافقها في كل إطلالاتها، بعد أن اعترفت بأنه من أجمل الهدايا التي حصلت عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي