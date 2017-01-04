محمد عبده يستعد لحفلة جدة وإطلاق "ما هو حب"

يترقب الوسط الفني عملاً غنائياً كبيراً يجمع فنان العرب محمد عبده والأمير عبدالرحمن بن مساعد، ومن ألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.

ويعتبر العمل عودة للتعاون الكبير بين فنان العرب والأمير عبدالرحمن، والذي نتجت عنه أعمال لا تنسى، مثل: "البرواز"، "شبيه الريح"، "مذهلة".

العمل الجديد يحمل عنوان "ماهو حب" من نوعية الأغاني الطربية التي يجيد رسمها "شبيه الريح" على حنجرة محمد عبده، كما استبشر الوسط الفني في الخليج بعودة الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى الأغنية، لاسيما أنه يحضر لعمل جديد مع الفنان عبادي الجوهر ذكرت "سيدتي" تفاصيله سابقاً.

إلى جانب ذلك، تجري التحضيرات على قدم وساق لإحياء حفلة فنان العرب المرتقبة في جدة نهاية الشهر الحالي، بمشاركة عدد من الفنانين لم نحصل على أسمائهم بصورة قطعية، ولكن من المتوقع أن يكون رابح صقر أحدهم، وفقاً للجدولة السابقة التي انفرد بها "سيدتي نت" في أواخر أغسطس الماضي، وستكون هذه الحفلة بتنظيم من هيئة الترفيه التي وضعتها على باكورة روزنامة الاحتفالات في2017 .