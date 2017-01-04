زوج نوال الكويتية يتصالح مع الأضواء وأوّل الغيث هذه الصور

نشرت الفنانة الكويتية نوال صورتين لها وهي برفقة زوجها الملحن مشعل العروج عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

في الصورتين بدت نوال وزوجها على طبيعتهما، الامر الذي فاجأ جمهورها، لأنها لا تنشر عادة صوراً لها ولزوجها.

ويبدو أن زوج الفنانة نوال بدأ يتخرط في حياة الأضواء التي تفرضها عليه طبيعة عمل زوجته، بعدما كانت قد صرحت أن سبب عدم ظهور زوجها في المناسبات العامة، رفضه التواجد في مكان تتجه فيه الأضواء نحوها، مؤكدة أن زوجها إنسان طيب جداً وسهل الإرضاء وهادىء، ويتميّز بالحنان المفرط.

نوال كانت قد طرحت في صيف العام 2016 البوماً في حفل مباشر في دبي، ويتضمن 16 أغنية باللهجات الخليجية والمغربية والمصرية.