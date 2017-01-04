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الفوضى تجمع بسام كوسا وسلافة معمار من جديد

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الأربعاء 04-01-2017 18:02

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي من خلال مسلسل " الندم " استقر المخرج الليث حجو في نهاية المطاف على عمله الدرامي للموسم المقبل وهو بعنوان " فوضى " للكاتبين حسن سامي يوسف و نجيب بعد ان تم ربط اسم حجو بأكثر من عمل للموسم القادم .
وبحسب ما علم " سيدتي نت " حصرياً فإن كل من النجمين بسام كوسا وسلافة معمار سيتصديان لبطولة العمل برفقة مجموعة اخرى من النجوم لم يحسم المخرج أمر أسمائهم بعد بانتظار اكتمال النص .
وكان اخر عمل جمع كل من الكاتبين والمخرج الليث حجو والنجمين بسام كوسا و سلافة معمار هو الانتظار في العام 2006 .

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سيدتي