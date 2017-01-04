المخرج يسري نصرالله: شخصيات أفلامي أذكى مني

صنف المخرج يسري نصر النقاد من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية، صاحب رؤية خاصة ومتفردة، سواء في أفلامه، أو خارجها، يسعى دوماً إلى أن يفتح أبواب فكر جديد ورؤى مبتكرة.

لم يهتم أبداً بجمع الإيرادات، وإنما كان همه الأول والأخير هو أن يخرج المشاهد بعد حضوره للفيلم متخماً بحلاوته، شاعراً بقرب شخصياته منه، عازماً على كسر كل شيءٍ يقلقه، أو كل شيءٍ يخاف التعبير عنه.. أن يخرج شاعراً بنفسه حراً، خفيفاً كما الطير... محلقاً، مندفعاً للحياة، غير مكبلٍ بأي قيد.

المخرج يسري نصر الله يتحدث لـ «سيدتي» عن أعماله.. عن رؤيته الفنية والكثير من القضايا؛ حيث كان قد ترأس هذا العام في مهرجان دبي السينمائي 2016، لجنة تحكيم مسابقة «المهر الإماراتي»، كما عرض آخر أعماله «الماء والخُضرة والوجه الحسن» ضمن برنامج «ليال عربية».

الفن ليس له علاقة بالسلطة

متى اكتشفت شغفك بالسينما؟

عندما كان عمري 6 سنين؛ حيث اصطحبني والدي معه للسينما للمرة الأولى، وقد أبهرتني فسألته: من الذي صنع كل هذا؟ فقال لي: المخرج.. تلك كانت اللحظة التي قررت فيها أن أصبح مخرجاً.

قالوا عنك، التلميذ النجيب لـ يوسف شاهين.. والبعض الآخر قال إنك خليفته.. هل توافق، أم لك رأي آخر؟

تلميذه بكل تأكيد، إنما خليفته فلا، وذلك لسبب بسيط، أننا نتكلم عن فنان، ولا يمكن لأحد أن يكون بديلاً لأحد، إنما يوسف شاهين مدرسة، وقد تعلمت منه الكثير.

ترفض أن يقال عنك متواضع، وأنت سيد التواضع.. فكيف ذلك؟

أنا أرفض إطلاق الصفات بشكل عام، ربما لأنها تجعلني أشعر بأنني مرتبط بسلطة ما، والفن ليس له أي علاقة بالسلطة.. لذا، الصفة الوحيدة التي أرحب بأن تطلق علي، هي كلمة «حر».

مشوارك في الإخراج طويل، لكن ما هو الفيلم الذي قادك إلى الشهرة؟

منذ أول فيلم وكان اسمه «سرقات صيفية»، ومباشرةً تم افتتاحه في «كان»، ومنه كانت البداية.

شخصيات ترفض الخنوع

هل من موضوعات معينة تبتعد عنها في الإخراج؟

نعم، هناك موضوعات لا يمكنني أبداً أن أتناولها، وهي تلك التي تكون فيها الشخصيات ضحايا؛ فأنا لا أرى الضحية مسئولة عن تصرفاتها، وإنما أراها قوية، ولا أبرر لها الضعف؛ إذ دائماً هناك خيارات.. لذا لا أهتم لأن أتكلم عن شخصيات لا أحبها.

عندما كان عمري 15 سنة، حصلت هزيمة 67، ولم أشعر يوماً بأنني بحاجة لأن أعمل فيلماً يتكلم عن فشل حكوماتنا، لأن ذلك لا يحتاج إلى برهان، وما يهمني تناوله هو ما نحن به فاعلون.. وفيلم «باب الشمس»، الذي كان عن الفلسطينيين من عام 1948- 1995، نموذج واضح لرؤيتي هذه؛ فاختياري للفيلم ليس لأنه يتكلم عن القضية الفلسطينية، وإنما لأنه يتكلم عن الفلسطينيين، وعن عاشق كان يحب زوجته نهيلة، وكيف أنهما قاوما كل القهر في الأرض المحتلة من خلال حبهم، هذا ما كان يهمني من الفيلم، وليس تفسير القضية الفلسطينية للعالم، التي هي واضحة أصلاً وضوح الشمس.

ويتابع: «العقول العربية تثير اشمئزازي، وأكثر ما ينفرني هم أولئك الذين يتلذذون بأنهم ضحايا، ويرضون بهذا المنصب كل حياتهم، ولا يحاولون التغيير.. أفلامي تخلو من هذه النماذج؛ لأنني أحب الشخصيات الذكية، وشخصيات أفلامي أنا معجب فيها، وهي أذكى مني، شخصياتي ترفض الخنوع، شخصيات تبحث عن الجمال، عن الإنسانية.. تقاوم كل معوقات الحياة، وترفض أن تكون مجرد ضحية».

هل تتعارض حرية الفنان والاجتهادات الشخصية أثناء العمل، مع عمل المخرج؟ ولمن الكلمة الأخيرة؟

قبل بداية التصوير أصغي تماماً لكل الحوارات والآراء، والتي يبديها الفنانون.. ويتم النقاش فيما بيننا وصولاً للاتفاق النهائي، وأثناء التصوير، يكون كل شيء تم الاتفاق عليه مسبقاً، وهذا يمنحنا التحضير الجيد والمرونة الضخمة في اكتشاف حاجات جديدة يتم إضافتها.

الماء والخضرة والوجه الحسن

من أين استوحيت فكرة فيلمك الأخير «الماء، الخضرة، والوجه الحسن» ولماذا اخترت فئة الطباخين؟

جاءتني الفكرة من نحو ستة عشر عاماً، وكان ذلك في عام 1995؛ إذ كنت أصور فيلم «صبيان وبنات»، وبعد انتهاء التصوير، ذهبت مع باسم سمرة في زيارة إلى أقاربه، وشاهدت أولاد عمه يعملون طباخين أفراح منذ فترة طويلة، ووجدت فيهم اعتزازهم بأنفسهم وتمسكهم بالقيم الجميلة، وحبهم لعملهم وإتقانهم له، وقد أبهروني، ولاحظت أن شغلهم يسمح لهم أن يقابلوا خليطاً كبيراً وغريباً من البشر، وهذا بحد ذاته موضوع جميل؛ فضلاً عن أنني وجدت في عملهم هذا أنهم يقدمون خدمة جميلة للناس؛ فهم يطعمونهم وهذا لا يضعهم في وضع أنهم خدم أو أن لهم سيداً؛ بل كانوا شخصيات حرة جداً وتشبهني، وأستطيع أن أتكلم عنها؛ فقررت أن أصنع فيلماً يحكي قصتهم، ولكن تم تأجيل المشروع أكثر من مرة لأكثر من سبب، وانشغلت بعدها بتصوير أعمال فنية أخرى، حتى أتيحت لي الفرصة خلال الفترة الماضية وبدأت أبحث لها عن منتج يتحمس للمشروع، وبالفعل رحب أحمد السبكي بها، واستطعت أن أنفذ العمل الذي ظل حلماً بالنسبة لي لأكثر من ستة عشر عاماً.

من هم الفنانون الذين يعجبونك في عملهم؟

لا أستطيع أن أفاضل بينهم؛ فكلهم دائماً يبهرونني، وأكثر ما يعجبني فيهم، حماسهم وشغفهم للعمل؛ فمثلاً ليلى علوي قبل أن تكون فنانة موهوبة، هي شخصية ذكية جداً، ولديها سرعة بديهة عالية في فهم الأمور.

ناهد السباعي سيكون لها مستقبل بارع؛ إذ لديها مزيج غريب بين أن تكون مثيرة كأنثى، وأن تبقى طفلة في نفس الوقت، وكذلك محمد شرنوبي، وأحمد الفيشاوي؛ إذ يعجبني دائماً أداؤهم، وسيكون لهم مستقبل واعد دون أدنى شك، وغيرهم الكثيرون.

لماذا لم تشتغل أبداً مع إلهام شاهين؟

لأن الفرصة لم تأت لأشتغل معها، لكن لو أتت، أشترط ألا تكون هي المنتجة.

فكوها

لو عاد بك الزمان إلى الوراء، ما هي الأمور التي تود أن تغيرها؟

يمكن كنت قد عملت شركة إنتاج خاصة بي.

هل من شخص له دور محوري في حياتك؟

أختي ناهد نصرالله، مصممة أزياء عظيمة، هي السند في حياتي ومصدر قوتي، وكذلك سمير بهزان، مصور أفلامي كلها؛ إذ يمنحني دائماً الشجاعة والمزاج العالي للعمل، والمونتيرة منى ربيع، التي تحثني دوماً للمضي إلى الأمام عندما ينتابني شعور بترددٍ ما أثناء العمل.

ما هو الفيلم الذي أعجبك خلال هذه الدورة من مهرجان دبي السينمائي؟

"يوم للستات"، للمخرجة كاملة أبوذكري.

كيف تنظر للمرأة؟

أراها نداً، ولا تحتاج إلى دعمي.

بعد كل هذا النجاح، هل من أمنية لاتزال تتمناها؟

نعم، مزيد من الحرية؛ ففيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» أحبه لأنني حققت فيه شيئاً من سنين أطمح له؛ فهو فيلم شقي عميق شديد الحرية من دون تحليلات وأسباب فلسفية وسياسية؛ فهدفي اليوم هو توسيع هذا الهامش بأن نستطيع أن نتكلم عن أي شيء نرغب بالتكلم عنه.

ما هو شعارك في هذه الحياة؟

عيش وسيب الناس تعيش.

كلمة منك للجمهور العربي؟

فكوها.

بطاقة

يسري نصرالله، مخرج مصري.

ولد في القاهرة عام 1952.

درس الاقتصاد في جامعة القاهرة، ثم درس السينما في المعهد العالي للسينما في القاهرة سنة 1973 لكنه لم يكمله.

عمل ناقداً سينمائياً في صحفية «السفيـر» اللبنانية، ومساعد مخرج في بيروت.

عمل مساعد مخرج مع يوسف شاهين في فيلمي: وداعاً بونابرت، وحدوتة مصرية 1981، مع فولكر شلوندرف في فيلم المزيف، ومع عمر أميرالاي في الفيلم التسجيلي: مصائب قوم.

شارك مع يوسف شاهين في كتابة سيناريو إسكندرية كمان وكمان 1989، وفي إخراج: القاهرة منورة بأهلها 1991.

أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول: سرقات صيفية، سنة 1990، والثاني: مرسيدس سنة 1993، بعدها: صبيان وبنات 1995، وفيلم: المدينــة 1999، وفيلمه الأسطوري: باب الشمس-الرحيل والعودة 2004، وفيلم: جنينة الأسماك 2008، وفيلم: احكي يا شهرزاد 2009، وفيلمه: بعد الموقعة، الذي شارك في مهرجان كان السينمائي، وأخيراً فيلمه الجديد: الماء والخضرة والوجه الحسن، الذي تم عرضه في مهرجان دبي السينمائي هذا العام.