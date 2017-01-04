بالصور: ابنة أصالة تحتفل بحصولها على هذه الجنسية

احتفلت شام ابنة الفنانة السورية أصالة بحصولها على الجنسية المصرية، بعد زواجها من شاب مصري.

وقامت شام بمشاركة متابعيها على إنستقرام، بصورة من الشهادة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية، بحقها بالتمتع بالجنسية المصرية بعد الزواج من مصري وفقاً للقانون، وعلقت عليها قائلة "رسمياً مصرية".

وفقا للشهادة فإن شام أيمن الذهبي الحاصلة على الجنسية السورية، باتت تتمتع بالجنسية المصرية منذ تاريخ 24 ديسمبر 2016 نظراً لزواجها من أحمد محمد جوهر عبد القادر، تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون 26 لسنة 1975، وستبقى شام متمتعة بالجنسية ما دام زواجها مستمراً لأكثر من 6 سنوات كاملة، وبعدها لا يمكن إسقاط الهوية المصريّة عنها حتى لو انفصلت عن زوجها.

المثير أنّ شام تلقّت التّهاني أولاً ثم الانتقادات المعتادة لاحقاً، وظنّ بعض متابعيها من الجمهور السوري أنّها تنازلت عن جنسيتها السورية، وهذا غير صحيح، فمصر ليست من الدول التي تشترط التنازل عن الجنسية الأصلية للحصول على جنسيتها، وتسمح لمواطنيها بالتمتع بأكثر من جنسية بشرط الاخطار المسبق.