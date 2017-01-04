لهذا السبب أمضى كيفانش تاتليتوغ وزوجته ليلة نهاية العام في المستشفى

أمضى الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ بطل المسلسل الرومانسي "الجريء والجميلة" مع توبا بويوكستون ليلة نهاية العام مساء 31 ديسمبر في المستشفى ورافقته زوجته الستايلست المعروفة باشاك ديزير ولم تتركه وحده إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة ألمت به خلال عطلته القصيرة من تصوير الحلقة التاسعة من المسلسل.

وفوجىء خلال خروجه من مبنى المستشفى بعدسات المصورين الباباراتزي ترصده فطمأنهم على صحته قائلاً لهم: "صحتي جيدة والحمد لله،لا يوجد شيء مهم،مجرد تعب في صوتي ليس أكثر يا أصدقاء،عام سعيد لكم".

لكن تسريبات المستشفى أكدت أنه أجرى تحاليل كاملة وصورة أشعة لصدره جراء إحساسه بآلام حادة في صدره، وقد يكون مصاباً بالتهابات جراء البرد القارس في اسطنبول وساعات التصوير الطويلة اليومية للمشاهد الخارجية لمسلسله "الجريء والجميلة" التي ربما أجهدته أكثر. فاستقبل العام الجديد داخل مستشفى بدلاً من قضائه ليلة رومانسية سعيدة مع زوجته وعائلته.

ويحقق مسلسله أعلى نسبة مشاهدة ويعد مع زميلته توبا بويوكستون من أكثر الثنائيات الرومانسية الدرامية نجاحاً في تركيا للربع الأول من عام 2017 ولا ينافسهما بقوة سوى بطليّ مسلسل "أنت وطني" الزوجين الثنائي خالد آرغنش وبيرغوزار كوريل.

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