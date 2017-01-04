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النائب العام يدعو وسائل الإعلام للإلتزام بحظر النشر بقضية الرشوة الكبرى

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النائب العام يدعو وسائل الإعلام للإلتزام بحظر النشر بقضية الرشوة الكبرى النائب العام يدعو وسائل الإعلام للإلتزام بحظر النشر بقضية الرشوة الكبرى

مجلس الدولة

دعا النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر والإلتزام بقرار حظر النشر في القضية رقم 1150 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا باسم “الرشوة الكبرى”.
> وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام، إنه تلاحظ قيامب عض وسائل الإعلام وعرض موضوع القضية محل الحظر ببيانات غير صحيحة وليس لها أصل بالتحقيقات وهو ما قد يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدي إلى المسائلة القانونية.
> واختتم البيان: يقتضي من الكافة الالتزام بحظر النشر وع دم الالتفاف حوله وأن النيابة العامة سوف تقوم تباعا بإصدار بيانات بما تراه مناسبا للنشر.

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