رئيس البرلمان: سنناقش استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد خلال الجلسة القادمة

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن الجلسة القادمة للمجلس ستشهد استعراض استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد.

وأضاف عبد العال، فى جلسة المجلس اليوم – أن الاستراتيجية يعرضها على المجلس النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، مطالبا النواب بالحرص على الحضور أثناء استعراض هذه الاستراتيجية.

و من جانبه أكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اليوم ثالث اجتماعاتها حول الفساد بحضور ممثلي جميع الجهات الحكومية المختصة بالفساد، وأن اللجنة تدرس الفساد من جميع جوانبه، وأن هناك استراتيجية في مصر (2014-2018) لمواجهة الفساد، وهناك أياد شريفة تعمل في صمت لصالح الوطن، ويجب التعاون للوقوف بحزم في مواجهة الفساد.

أ ش ا