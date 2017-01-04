أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس البرلمان: سنناقش استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد خلال الجلسة القادمة

Google+ Print
رئيس البرلمان: سنناقش استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد خلال الجلسة القادمة رئيس البرلمان: سنناقش استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد خلال الجلسة القادمة

رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن الجلسة القادمة للمجلس ستشهد استعراض استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد.

وأضاف عبد العال، فى جلسة المجلس اليوم – أن الاستراتيجية يعرضها على المجلس النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، مطالبا النواب بالحرص على الحضور أثناء استعراض هذه الاستراتيجية.

 و من جانبه أكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اليوم ثالث اجتماعاتها حول الفساد بحضور ممثلي جميع الجهات الحكومية المختصة بالفساد، وأن اللجنة تدرس الفساد من جميع جوانبه، وأن هناك استراتيجية في (2014-2018) لمواجهة الفساد، وهناك أياد شريفة تعمل في صمت لصالح الوطن، ويجب التعاون للوقوف بحزم في مواجهة الفساد.

أ ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة