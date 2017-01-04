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بالفيديو.. والد الشهيد الفلسطيني : نطالب بالعدل

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بالفيديو.. والد الشهيد الفلسطيني : نطالب بالعدل بالفيديو.. والد الشهيد الفلسطيني : نطالب بالعدل

يسرى الشريف، والد الشهيد الفلسطيني

أعرب يسرى الشريف، والد الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، عن سعادته بإدانة الجندي الإسرائيلي، الذي قام بإعدام ابنه، واصفًا الأمر بالخطوة “الممتازة”، مبديًا آماله في أن يحصل الجندي على حكم منصف وعادل يُريح أسرة الشهيد، قائلا: “أتمني أن يحكموا عليه مثلما يحكمون على ولادنا، وأن يكون حكم عادل للعائلة”.

وأضاف الشريف، خلال لقائه عل شاشة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن: “نجله كان شابا متواضعًا خلوقًا، ليس له في السياسة، وكانت حياته من المنزل للعمل فقط لا غير، ويوم الحادث، كان ذاهبًا للعمل، وتعرض للقتل بكل غدر، وهذا في النهاية نصيب”.

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