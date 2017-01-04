بالفيديو.. خبير اقتصادي: قانون الإفلاس يُحسن مناخ الاستثمار

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة، إنّ إقرار الحكومة المصرية لقانون الإفلاس، جاء من أجل تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مضيفًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، جاءت متأخرة.

وأضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن الإجراءات الحالية، تشجع المستثمر للدخول فى السوق المصري، خاصة مع وجود سعر موحد فى السوق المصرفي، معربًا عن آماله فى الإنتهاء من إقرار قانون الاستثمار خلال يناير الجاري، الذي قد يراعي احتياجات كافة المستثمرين، ويقدم مجموعة من الحوافز عبر تخصيص الأراضي، والإعفاء من الضرائب لفترة محددة، وغيرها من المزايا المتعددة.

وأكد الفقي، أن الاستثمار يضخ مليارات الدولارات فى شرايين الاقتصاد المصري، ما يزيد من احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة، ويساعد فى النهوض بالإنتاج المحلي، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل.