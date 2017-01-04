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مباحث الأموال العامة تلقى القبض على أشهر تاجر عملة بدمياط

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مباحث الأموال العامة تلقى القبض على أشهر تاجر عملة بدمياط مباحث الأموال العامة تلقى القبض على أشهر تاجر عملة بدمياط

الأربعاء، 04 يناير 2017 07:07 م

>كتب عبده عبد البارى

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، برئاسة الرائد محمد السعدنى، والنقيب خالد شوقى وكيل مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على "السيد .ا" 73 سنة، تاجر عملة صاحب مكتب صرافة بدمياط، مساء اليوم، ووجهت له تهمة الاتجار بالعملة بطريقة غير شرعية واستخدامه لمحل البقالة بشارع الجلاء لنشاطه بتغيير العملات الأجنبية خاصة الدولار والريال السعودى.


> وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة، وتم اقتياده لاستكمال التحقيقات بمديرية أمن دمياط، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة .

 


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