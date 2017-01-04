ولى عهد دبى: رئاسة الشيخة هند لبنك الطعام دعم لمسيرة العمل الإنسانى

كتب محمد مصطفى

أشاد حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، بإطلاق بنك الإمارات للطعام، برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم حرم حاكم دبى.

وقال الشيخ حمدان عبر حسابه الرسمى على تويتر "أبارك لرمز العطاء وصاحبة الأيادى الممدودة بالخير فى السر والعلن، سمو الشيخة هند بنت مكتوم توجيهات القائد لها بقيادة بنك الإمارات للطعام".

وأضاف: "قيادة الشيخة هند حفظها الله صاحبة القلب الرقيق والخير الممتد لبنك الإمارات للطعام هو مكسب ودعم لمسيرة العمل الإنسانى الإماراتى، حفظ الله صاحب المبادرة محمد بن راشد، ورعى الله قائدتها الشيخة هند، ووفقنا جميعا لإنجاح هذا المشروع الإنسانى الجديد".