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ضبط 29 مسجلا بحوزتهم أسلحة بيضاء وهيروين وحشيش بالغربية

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ضبط 29 مسجلا بحوزتهم أسلحة بيضاء وهيروين وحشيش بالغربية ضبط 29 مسجلا بحوزتهم أسلحة بيضاء وهيروين وحشيش بالغربية

>الغربية إسلام الخياط

 

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة مكبره لضبط الخارجين على القانون وحائزي الاسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة بالمراكز والمدن .

 

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير المباحث الجنائية بضبط 5  مسجلين بحوزتهم 80 جرام حشيش، و40 جرام هيروين و64 قرص مخدر، و24 آخرين بحوزتهم 24 قطعة سلاح ابيض.

 

كما تم ضبط 8 متهمين هاربين، فيما تم فحص 18 من المسجلين جنائيا وضبط 4 عناصر اجرامية خطرة.

 

تم تحريز المضبوطات وحررت المحاضر اللازمه واخطرت النيابه العامه للتحقيق.

 

 


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