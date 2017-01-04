ضبط 29 مسجلا بحوزتهم أسلحة بيضاء وهيروين وحشيش بالغربية

الغربية إسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة مكبره لضبط الخارجين على القانون وحائزي الاسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة بالمراكز والمدن .

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير المباحث الجنائية بضبط 5 مسجلين بحوزتهم 80 جرام حشيش، و40 جرام هيروين و64 قرص مخدر، و24 آخرين بحوزتهم 24 قطعة سلاح ابيض.

كما تم ضبط 8 متهمين هاربين، فيما تم فحص 18 من المسجلين جنائيا وضبط 4 عناصر اجرامية خطرة.

تم تحريز المضبوطات وحررت المحاضر اللازمه واخطرت النيابه العامه للتحقيق.