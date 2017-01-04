ننشر أول صورة للبابا تواضروس من داخل المطرانية بطنطا

الغربية – اسلام الخياط

حصل "اليوم السابع" على صورة حصرية للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال افتتاحه الكنيسة المطرانية بطنطا.

وكان البابا تواضروس قد وصل طنطا لافتتاح الكنيسة المطرانية بشارع المتوكل، بعد تجديدها، فى أول زيارة رسمية له لكنائس الغربية.

واستقبل البابا تواضروس نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، بحضور عدد من الآباء الكهنة والأساقفة وقيادات الكنيسة بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ومنعت قوات الأمن الصحفيين والإعلاميين من تغطية الجولة ومرافقة البابا، باعتبار أن الزيارة خاصة جدا والدعوات محدودة لشخصيات معينة من الأساقفة والكهنة وقيادات الكنيسة والقيادات الأمنية.