بالصور.. ختام دورة الضباط الجدد التدريبية بأسوان

أسوان– صلاح المسن

اختتمت بمقر إدارة قوات الأمن بالشلال بأسوان، الدورة التدريبية للضباط الجدد، وصغار ضباط المباحث بأسوان، لتنمية مهاراتهم وأفكارهم باتباع أسلوب جديد فى التدريب والتعامل الإيجابى مع المواطنين، حيث شهد فعاليات اليوم الأربعاء، مجدى حجازى محافظ أسوان، واللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، والقيادات الأمنية، والشرطية بالمديرية، بمديرية أمن أسوان.

وبدأت الفعاليات التى استمرت لنحو 4 ساعات متواصلة بمشاركة المحافظ ومدير الأمن بالزى الرياضى للضباط فى تدريب اللياقة البدنية وطرق الدفاع عن النفس، من خلال إجراء تدريبات إحماء للجسم والمشى، وذلك بالملعب الخماسى التابع لإدارة قوات الأمن، وتلاه إقامة مباريات كرة قدم خماسية للضباط، ثم تنظيم حفل إفطار جماعى بحضور محافظ أسوان ومدير الأمن مع القيادات الأمنية والشرطية والضباط والأفراد من الجنود ، بجانب أساتذة علم النفس والتنمية البشرية .

وتم عقد محاضرة قدم خلالها اللواء مجدى حجازى شكره لكل من يعمل بمنظومة الأمن داخل نطاق المحافظة، وأشار حجازى إلى أن حرصه على حضور اليوم الختامى للدورة التدريبية هو استكمال للحلقة التعليمية لتنمية أسلوب التحاور والإستماع من المدربين وأيضاً المتدربين عن انطباعاتهم وتعليقاتهم ومدى استفادتهم من عقد هذه الدورة ، بجانب التعرف على الإيجابيات لتنميتها والسلبيات لتلافيها ، فضلاً عن الوقوف على الأفكار الجديدة التى تساهم فى الإستعانة بها عند تنفيذ البرنامج التدريبى للدورة القادمة وتطوير العمل، مقترحاً بأن يتم تنظيم ورش عمل للدورة التدريبية تشمل دراسة مدة الدورة أو المواد والمناهج التى يتم توضيحها للمتدربين وإبداء الملاحظات بحيث يتم تجميع كافة النتائج فى صورة توصيات لورش العمل للإستفادة بها فى الدورات المتتالية.

وطالب حجازى مسئولى التنمية البشرية بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ محاضرات تدريبية فى تنمية المهارات المختلفة للعاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية التابعة لها وخاصة أنه سيحاضر فيها أساتذة متخصصين لتأهيلهم بالشكل المطلوب.

كما قدم مدير أمن أسوان شكره الجزيل لمحافظ أسوان على رعايته الكريمة واهتمامه بتنفيذ الدورة التدريبية للضباط الجدد وصغار ضباط المباحث التى تقام على مدار 15 يوماً ، ودعمه المادى والمعنوى لها وخاصة أنه سيتم رصد مكافآت مالية تحفيزية من قبل المحافظ للحاصلين على المراكز الثلاث الأولى بالدورة التدريبية وهدايا متنوعة بحيث يرتكز ذلك على ضوابط ومحددات مختلفة منها الإنتظام فى ساعات الحضور للمحاضرات ومدى الإستيعاب والإستفادة لتقييم المتدرب بشكل موضوعى دون أى مجاملات .

وشهدت محاضرة اليوم الختامى للدورة التدريبية فتح باب الحوار والاستماع لمطالب وأفكار المتدربين والمدربين وأيضاً الحاضرين التى سيتم العمل على تنفيذها فى الدورة التدريبية الجديدة، حيث كان من أبرزها إضافة آلية التعرف على الشروط الدفاعية وكيفية التعامل معها ، والتركيز على الإهتمام بالقائمين على تأمين أى موقع أو مكان يوجد به أى جسم غريب لتلافى زيادة حجم الخسائر ، وتطوير أسلوب الرماية ليرتكز على كيفية استيعاب المفاجأة والتعامل مع المواقف المختلفة، بجانب إضافة برامج حماية مدنية، وأسلوب العمل الإدارى بالأقسام الشرطية ، علاوة على تنفيذ تدريبات لعلم الإجتماع والمهارات الذاتية والمهنية ، وأيضاً الأمن الفكرى، ولفن التعامل مع الآخرين والأتيكيت والعمل الجماعى وذلك فى إطار العمل الشرطى لترسيخ وتأكيد مبدأ التحاور والوصول لنتائج أفضل فى كافة المناحى الحياتية .