دراسة تؤكد: الزنك يعمل على تجديد العصب البصرى

كتب بيتر إبراهيم

لأكثر من عقدين من الزمن حاول الباحثون تجديد العصب البصرى للمصابين باستخدام عوامل النمو المختلفة، لكن هذه الأساليب نتائجها لا تتعدى 1%، ومعظم الخلايا تموت فى نهاية المطاف.

وجد فريق من الباحثين فى مستشفى الأطفال فى بوسطن نهج جديد تماماً لعلاج تلف العصب البصرى، عن طريق حقن الزنك فى العين التى تجعل الخلايا تعيش لفترات أطول، مع تجديد محور العصب البصرى.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الاكتشاف الجديد سوف يفيد العديد من المرضى الذين يعانون من إصابة فى العصب البصرى، أو الزرق "المياه الزرقاء"، وأنواع أخرى من إصابات فى الجهاز العصبى المركزى، مثل إصابات الحبل الشوكى.

وأشار الباحثون إلى أنه يمكن تعطى مكملات الزنك عن طريق الفم بشكل منتظم أو عن طريق الحقن فى العين، لافتين إلى أن العصب البصرى، يحمل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ، ويتكون من الخلايا العصبية المعروفة باسم "خلايا الشبكية العقدة"، وعندما يحدث تلف بالعصب البصرى، فإن هذه الخلايا تموت.

وقالت الدكتورة "لارى بينويتز" من مركز علم الأعصاب وقسم جراحة المخ والأعصاب فى مستشفى الأطفال فى بوسطن، إن الزنك له دور مهم فى إنعاش خلايا العصب البصرى.

وتابع الدكتور "بول روزنبرغ"، من قسم علم الأعصاب فى مستشفى بوسطن، أن الزنك ضرورى لكثير من وظائف الخلايا العصبية، ودمج نقاط الاشتباك العصبى مع الناقلات العصبية التى ترسل الاشارات على المخ.

وتعليقاً على الدراسة، قال الدكتور أسامة أنيس، استشارى أمراض العيون بجامعة عين شمس، إن هذه النتائج طور التجارب وليس لها نتائج واضحة حتى الآن حتى نتبعها لعلاج تلف العصب البصرى، لافتاً إلى أن الزنك معدن هام لنمو الخلايا فى العين.