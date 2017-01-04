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وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعا مع ممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية في مصر

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وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعا مع ممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية في مصر وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعا مع ممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية في مصر

سامح شكري وزير الخارجية

عقد وزير الخارجية سامح شكري بعد ظهر اليوم الأربعاء 4 يناير 2017 لقاءا موسعا بعدد من ممثلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية المعتمدين في ، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء شمل مراسلي عدد كبير من الصحف ووكالات الأنباء من بينها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز، بي بي سي، رويترز، وكالة أسوشيتدبرس، وكالة الأنباء الألمانية، وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة الأنباء الأسبانية، وكالة روسيا سيجدونيا الروسية، وكالة شينخوا الصينية، جريدتيّ أساهي ويوميرو اليابانيتين، إذاعة ان بي آر الأمريكية، بالإضافة إلي قناة سكاي نيوز عربية، صحيفة الشرق الأوسط، وقناة العربية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية علي التواصل الدائم مع الدوائر الإعلامية الدولية المؤثرة في اتجاهات الرأي العام العالمي، وذلك بهدف شرح حقيقة الأوضاع في مصر من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة التي يتم الترويج لها أحيانا في بعض وسائل الإعلام الدولية، حيث قدم وزير الخارجية شرحا مستفيضا حول مستجدات الأوضاع في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالحرب علي الإرهاب، والدور الهام الذي تقوم به مصر في مكافحة الفكر المتطرف عبر المنابر الدينية المتنورة المتمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وقد حرص وزير الخراجية على الإجابة عن جميع أسئلة المراسلين بشأن موقف مصر تجاه الازمات والأوضاع الإقليمية المختلفة، وفى مقدمتها سوريا وليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية، والجهود المصرية المستمرة للتوصل إلي تسوية لهذه الصراعات، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. وقد دار حوار مفتوح بين الوزير والمراسلين الأجانب تطرق لمختلف تلك الموضوعات، فضلا عن موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

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