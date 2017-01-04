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الصحة : وفاة ٧ أشخاص وأصابة ٨ آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية

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الصحة : وفاة ٧ أشخاص وأصابة ٨ آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية الصحة : وفاة ٧ أشخاص وأصابة ٨ آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية

ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ” ميكروباص ” ، اليوم الأربعاء ،بترعة أمام قرية ساحل الجوابر مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

أوضحت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى الشهداء المركزي ، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات رمد شبين الكوم والمخ والأعصاب بشبين الكوم ، و6 مصابين بمستشفى الشهداء المركزي، لافتة إلى أن حالة المصابين تراوحت ما بين سحجات وكدمات.

الجدير بالذكر أنه وفور وقوع الحادث تم الدفع بــ 12 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين.

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