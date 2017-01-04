«القرموطي» يعلن عن تركه قناة العاصمة على الهواء

كتبت – انجي لطفي

أعلن الإعلامي جابر القرموطي فى برنامجه «مانشيت القرموطي» عن مغادرته قناة العاصمة 2 نهائيا .

وقدم الشكر للإدارة القديمة والادارة الجديدة كنت أتمنى أن نستمر مع حضراتكم لكن هناك حالة لا معقولة فى إدارة البرامج وكنت أتمني أن يكون هناك حوار مباشر بين الادارة الجديدة والقديمة.

وأضاف كيف تتعامل القنوات مع الفنيين والعمال لماذا لا يتم الاهتمام بهم ولا برواتبهم وجهدهم لآنهم هم العمود الفقرى لآى قناة وللأسف “الناس تايهة” بين متاهات ادارة قديمة وإدارة جديدة.

كما أعلن عن وجود عرضين له أقوم بدراستهم الآن وربما أرى حضراتكم قريبا ، وقال “القرموطي” الحلقة كان بها أمرين الأول كنا سنعرض “كبدة” الخروف لآنها أقرب لكبد الانسان وذلك للحديث عن أزمة نقص حقن المناعة الخاصة بزرع الكبد فى مركز الاورام بالمنصورة، والامر الأخر بـ”المزود” وهو رمز لعيد الميلاد لآنه يمث المكان الذى ولد فيه السيد المسيح عليه السلام وهو رمز للاحتفال ، وقدم “القرموطي” التهنئة لكل الأخوة الاقباط بعيدهم.