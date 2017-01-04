موجز أخبار مصر للساعة 6.. رئيس الوزراء: التعديل الوزارى وارد وفقا للأداء

نشر " اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات الماضية، من بينها ارتفاع عدد شهداء الكنيسة البطرسية لـ 28 شهيدا، وتصريح رئيس الوزراء بإمكانية وجود تعديلا وزاريا خلال الفترة المقبلة

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، ناقش قانون تنظيم الإفلاس وسيتم إرساله لمجلس الدولة.

توفيت منذ قليل، لوريس نجيب فانوس- 60 عامًا- متأثرة بجراحها التى لحقت بها فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية، ليرتفع عدد شهداء الحادث إلى 28.

كشف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن وفداً برلمانياً مصرياً سيزور أثيوبيا، فيما يزور وفد أثيوبى القاهرة وقال إن أحدا لن يستطيع أن يضرب العلاقة التاريخية بين مصر وإثيوبيا، طبقاً لما صرح به رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مصطفى الجندى.

أصبح مترو الأنفاق من أهم وسائل المواصلات فى حياة المواطنين، نظرًا لقدرته على نقل أكبر أعداد فى أقل وقت، وبناءً عليه يقدم "اليوم السابع" كيفية استخراج اشتراك المترو للطلاب والموظفين الحكوميين والقطاع الخاص والجمهور العادى، والمستندات المطلوبة فى خطوات يمكن تنفيذها بكل سهولة.

قال الدكتور شريف مختار أستاذ الحالات الحرجة ومؤسس وحدة شريف مختار للحالات الحرجة بطب قصر العينى إن الفنانة نادية لطفى تعانى من التهابات شعبية مزمنة، وتم نقلها حاليا من قسم الحالات الحرجة بمستشفيات جامعة القاهرة، وتقضى فترة نقاهة بمستشفى المعادى العسكرى.

أصدرت قائمة "فى حب مصر للمحليات" التى تستعد للانتخابات المحلية، بيانا، اليوم الأربعاء، نفت فيه علاقتها بما يتم تداوله من استمارة مزيفة للترشح على قوائم "فى حب مصر، مؤكدة أنها لا تعلم من وراء إنشاء هذه الاستمارة، محذرة المواطنين من ملء تلك الاستمارة والتعامل مع مروجيها، مشددة أنه لا يتم جمع أى مبالغ مالية من راغبى الترشح للمحليات، وأن باب الترشيح مجانى.

اتهمت وسائل الإعلام الغانية المنتخب الوطنى، بإرسال جواسيس إلى تدريبات المنتخب الغانى لمراقبة الاستعدادات النهائية للنجوم السوداء، قبل مشاركتهم فى كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير، وخوضهم منافسات البطولة ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب الفراعنة، ومنتخبى أوغندا ومالى.

بعد دخول شيملس بيكلى لاعب فريق بتروجت دائرة اهتمام القلعة الحمراء وهو ما أكده حسام البدرى المدير الفنى للمارد الأحمر أن النادى الأهلى بالفعل على وشك إنهاء صفقة اللاعب الأثيوبى نعرض عدد من الأرقام التى وضعت شيملس بيكلى على رادار الأهلى .

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن الجلسة القادمة للمجلس ستشهد استعراض استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد.

وأضاف عبد العال - فى جلسة المجلس اليوم - أن الاستراتيجية يعرضها على المجلس النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، مطالبا النواب بالحرص على الحضور أثناء استعراض هذه الاستراتيجية.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على مضاعفة التسهيلات الائتمانية المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء السلع الغذائية الرئيسية من 8 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه.

حددت وزارة البترول والثروة المعدنية، ١٢ يناير الجارى موعدا لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بخمسة مناطق داخل الصحراء الشرقية، وجنوب سيناء.

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن فى البرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حالة من الجدل إثر ما طالب به النائب سيد عبد الوهاب أبو بردعة عضو لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة سحب الثقة من الحكومة.

شن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هجومًا حادا على الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، قبل عرض حلقته على فضائية التلفزيون العربى، يوم 7 يناير الجارى، خاصة وأن الفضائية المذكورة، ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية، والأجهزة المخابراتية الدولية.

استهل مجلس الوزراء، اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، بتهنئة أقباط مصر فى الداخل والخارج، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن أمنياته الطيبة بأن يعم الأمن والسلام ربوع مصر الغالية خلال العام الجديد، وأن تنجح البلاد فى تجاوز التحديات والصعوبات لتحقيق طموحات المواطنين، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

تمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على الملتحى المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية، فى أثناء اختبائه بأحد الأماكن المهجورة فى "شاكوس" بمنطقة باكوس، وتبين أن اسمه عادل سليمان، 48 سنة، وجارٍ التحقيق معه ومعرفة أسباب ارتكابه لجريمة القتل.

بعد المخالفات التى اقترفها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمنح شركة لاجاردير الفرنسية حقوق بث وإذاعة مباريات أفريقيا من 2017 حتى 2028، يقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة حول تلك القضية.

حذرت وزارة المالية فى تقريرها الذى أرسلته لمجلس النواب من أن الموظفين العاملين بالصناديق الخاصة سيتقاعسون عن أداء عملهم وتحصيل الأموال بعد ضم الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة مما سيحمل موازنة الدولة أعباءا ثقيلة.

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن هناك أمور غاية فى الخطورة قد تُفقد العضو شرطا من شروط العضوية مثل خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد والجرائم المرتبطة بالشرف، قائلا "وهى شروط بداية واستمرار".

عددها 7282 وتضم 52.6 مليار جنيه.. و"المالية" أنفقت 1554 مليونا لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة.. وبعض الوزارات لديها حسابات مفتوحة فى بعض البنوك التجارية بلغت نحو 3 مليار

استعرض عمرو الجارحى وزير المالية، ونائبه الدكتور محمد معيط، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، أول دراسة رسمية حول الصناديق والحسابات الخاصة، والتى أوضحت أن عددها يبلغ 7282، وأن أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.

وصل منذ قليل البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازك المرقسية، إلى محافظة الغربية لافتتاح المطرانية الإلكترونية، فى أول زيارة له للمحافظة.

واستقبل البابا فور وصوله للمحافظة، كل من اللواء أحمد صقر محافظ الغربية والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والآباء الكهنة والأساقفة وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزيارة.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو للحظة القبض على إلقاء القبض على الملتح المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية، أثناء اختبائه فى إحدى الأماكن المهجورة بمنطقة شاكوس فى باكوس، وتبين أن المتهم يدعى عادل سليمان 48 سنة، وجارى التحقيق معه ومعرفة أسباب القتل.

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء بقيمة ثلاثة جنيهات، تزامنا مع تحرك السعر العالمى للأوقية، بقيمة 8 دولارات، بعد تراجع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 103.08 اليوم الأربعاء.

اجتاحت المكسيك اليوم الثلاثاء مظاهرات عارمة احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وقام المحتجون بقطع الطريق وإضرام النيران فى "الكاوتش".

احتفل فريق عمل فيلم "مولانا" بالعرض الخاص فى سينما "داندى مول" بحضور أبطاله وصُناعه، وعلى رأسهم النجم عمرو سعد، وريهام حجاج وأحمد مجدى، إضافة إلى الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى مؤلف الرواية المأخوذ عنها العمل وصاحب الحوار، والمخرج مجدى أحمد على، والمنتج محمد العدل المشارك فى الإنتاج.

وصل منذ قليل، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مترأسا وفدا برلمانيا يضم أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة، وسحر وطلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة، وعدد من النواب، إلى مقر المتحف المصرى.