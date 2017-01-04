حبس جزار بسبب ذبحه الحمير وبيع لحومها لمحلات الجزارة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

أمرت نيابة البدرشين بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بذبح الحمير وبيعها لمحلات الجزارة، حيث تم ضبط المتهم أثناء ذبحه حمارا بعد إنتهائه من ذبح آخر.

وردت معلومات للرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث البدرشين تفيد تورط "أحمد." جزار فى ذبح الحمير وبيعها لمحلات الجزارة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء ذبحه حمارا، بالإضافة إلى إنتهائه من ذبح حمار آخر بقطعة ارض فضاء ، وبمواجهة المتهم إعترف بذبحه الحمير وبيعها لمحلات الجزارة، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.