أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس جزار بسبب ذبحه الحمير وبيع لحومها لمحلات الجزارة بالبدرشين

Google+ Print
حبس جزار بسبب ذبحه الحمير وبيع لحومها لمحلات الجزارة بالبدرشين حبس جزار بسبب ذبحه الحمير وبيع لحومها لمحلات الجزارة بالبدرشين

>كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

أمرت نيابة البدرشين بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بذبح الحمير وبيعها لمحلات الجزارة، حيث تم ضبط المتهم أثناء ذبحه حمارا بعد إنتهائه من ذبح آخر.

وردت معلومات للرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث البدرشين تفيد تورط "أحمد." جزار فى ذبح الحمير وبيعها لمحلات الجزارة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء ذبحه حمارا، بالإضافة إلى إنتهائه من ذبح حمار آخر بقطعة ارض فضاء ، وبمواجهة المتهم إعترف بذبحه الحمير وبيعها لمحلات الجزارة، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365