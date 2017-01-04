كابوريا يوضح سبب إصابته التى أبعدته عن المنتخب العسكرى

احمد وجيه

أكد أحمد موسي "كابوريا" لاعب وسط مهاجم النادي المصري البورسعيدي فى تصريحات لـ"اليوم السابع "إن إصابته بالتهاب في الركبة كانت قبل مباراة الإنتاج الحربي في أحد التدريبات مع فريقه وسوف تبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين كما تسببت هذه الإصابة في عدم مشاركته مع المنتخب العسكري بكأس العالم العسكري.

وأضاف كابوريا بأنه ذهب لمعسكر المنتخب العسكري لكي يقدم لهم الأشعات التي تثبت إصابته في الركبة، وبناء عليه سمح المسئولون عن المنتخب العسكري له بالعلاج.

ومن ناحية أخرى، أكد كابوريا أن كل ما يثار عن انتقاله لأي نادي داخل مصر أو خارجها لا يشغل بالي وكل تركيزي مع النادي المصري صاحب الفضل الأول في المستوى الذي وصلت له تحت قيادة العميد حسام حسن ولا نية للرحيل عن الفريق البورسعيدي مهما كانت الإغراءات.