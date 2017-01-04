10 شروط لسفر الحامل

يؤكد أطباء النساء والولادة أن الوقت المثالي لسفر الحامل هو الشهر الخامس، بعد انتهاء حالة الغثيان وتعب الأشهر الأولى بثقلها وإزعاجها؛ حيث بدأ الشعور بالنشاط والرغبة في العمل والتحرك، وبعد أن استقر الطفل في موضعه، ولم يعد هناك خوف من التعرض للإجهاض!

عن إمكانية وشروط سفر الحامل تحدثنا "سعيدة عبدالواحد"، أستاذة طب النساء والتوليد بمستشفى الجيزة:

• يمكنك ركوب القطار أو الطائرة دون خوف، واعلمي أن بعض شركات الطيران ترفض حجز مقعد للمرأة الحامل، اعتبارًا من شهرها الثامن.

• ابتعدي عن ركوب السيارة عند السفر؛ حيث إن الخضخضة المتكررة قد تؤدي إلى انقباضات، فضلًا عن خطر التعرض للحوادث والصدمات.

• إذا اضطررت لركوب السيارة.. فضعي حزام الأمان على الفور، وتأكدي من وضعه فوق بطنك أو تحتها، ولا تضعيه أبدًا على بطنك؛ قد يضغط على الرحم بشكل خطير حالة تعرضك لأي اصطدام.

• حالة السفر إلى مسافة طويلة حاولي تقسيم رحلتك إلى مراحل قصيرة، كي تستريحي بين الحين والحين، كما يفضل ألا تكثري من الأكل قبل السفر.

• لا مانع إن اضطرتك الظروف لقيادة السيارة بنفسك.. باستثناء خطر التعرض لأي اصطدام... عليك توخي الحذر والقيادة ببطء؛ فالانفعال المفاجئ أمام أي صدمة سيطلق في دمك دفعة من الهرمون التي تسبب لك انقباضات في الرحم.

• مهما كانت وسيلة الانتقال، تذكري أن تحملي معك علاجات الانقباض التي وضعها لك الطبيب؛ ستساعدك حالة الإحساس بألم أو بمغص أسفل بطنك أو ما هو أسوأ.

• حاولي تجنب الرحلات الجماعية؛ حتى تتمكني من الراحة أثناء السفر دون اضطرار للتنقل باستمرار، أو الالتزام ببرنامج جماعي محدد.

• راعي نظامك الغذائي؛ حتى ينمو طفلك بشكل جيد، وتأكدي من وجود طبيب قريب من مكان إقامتك.

• لا تنسي حمل سجلك الطبي معك؛ والذي يشمل الفحوصات ووصفات الطبيب.

• وأخيرًا سافري بالسلامة، ولكن تجنبي البلدان الاستوائية التي تتطلب أخذ لقاحات معينة مسبقًا.