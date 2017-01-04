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مشاكل الطفل مع أصدقائه... كيف تحلينها؟

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مشاكل الطفل مع أصدقائه... كيف تحلينها؟ مشاكل الطفل مع أصدقائه... كيف تحلينها؟

الأربعاء 04-01-2017 10:22

الصداقات تأخذ حيزاً كبيراً، ومهماً في حياة الطفل، فمنذ أن يبدأ الطفل مرحلة الدراسة، ويختلط بأطفال من عمره، يبدأ بتكوين صداقات والتعرف على شخصيات مختلفة، منها من ينسجم معها ومنها من يختلف، ومع اختياره لأصدقائه مهما كانت العلاقة جميلة وسلسة، فقد تمر بفترات من الإحباطات وسوء الفهم والخلافات، فكيف يمكنك مساعدته وتوجيهه في هذه الحالة؟

إليك 4 نقاط أساسية اعملي بها لمساعدة طفلك على مواجهة مشاكل الصداقة:

1. لا تبالغي: إن عاد طفلك من مدرسته بمزاج متعكر ويوم سيئ، فأصغي له وواسيه، ولكن لا تتسرعي لتحلي له المشكلة. أخبريه بأن كل العلاقات تمر بفترات محبطة. قد يخبرك الآن أنه يكره أصدقاءه، ولكن بعد أيام تجدين أن الأمور أصبحت أفضل، لذا لا تتسرعي بإطلاق الأحكام في هذه الحالة، فقط ركزي على الإصغاء والمواساة.
2. شجعي على التعاطف: تحدثي مع طفلك عما يحبه الأطفال الآخرون وما يكرهونه، فقد لا يكون واضحاً لطفلك طريقة تفكير بعض أصدقائه وسلوكياتهم. أخبريه بأن التفكير بالآخر والتعاطف مع مشاعر الآخر ينمي العلاقات ويقوي الصداقات.
3. التعرف على وجهات النظر: أغلب الخلافات تحدث بسبب عدم الأخذ بوجهة نظر الآخرين وتفهمها. تحدثي مع طفلك عن علاقاته مع أصدقائه، وشجعيه على أن يتصور نفسه بدلاً من صديقه صاحب الخلاف، وكيف بإمكانه التصرف. تمارين بسيطة كهذه تفتح آفاقه على التفكير وتبادل وتقدير وجهات النظر المختلفة.
4. كوني إيجابية: من الأمور المؤذية على سبيل المثال هو أن يأتي طفلك ليخبرك بأنه غير مدعو لحفلة عيد ميلاد صديق ما مع بقية الأصدقاء. كوني إيجابية وساعديه ليرى الأسباب وليس المقاصد والغايات من وراء عدم دعوته. ربما العدد محدود ولا يسمح لدعوة الكثير من الأصدقاء. تجنبي التحدث بسلبية عن هذا الصديق لأن التقليل من شأن الغير لن يعلم الطفل الاحترام والإحسان.

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سيدتي