سمير غطاس في بيان عاجل : الوثائق السعودية تؤكد مصرية «تيران وصنافير»

تقدم النائب الدكتور سمير غطاس ببيان عاجل الىي رئيس مجلس النواب أن السعودية نفت رسميا وبالوثائق اي علاقة لها بالجزيرتين المصريتين . خلافا لكل المزاعم التي يحدها بالباطل بعض المصريين .

وأرفق غطاس عدد من الوثائق السعودية التى تنفي أي علاقة لها بالجزيرتين المصريتين مؤكدا أن المملكة أصدرت في عام 2010 الخريطة الرسمية للملكة دون أن تتضمن أي إشارة مطلقا للجزيرتين المصريتين ثم صدر الامر ألاميري ا رقم 9377 بتاريخ 1430/10/14 الموافق 2010 بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية بالخريطة الرسمية المرفقة والتي أنتجتها الهيئة العامة للمساحة السعودية الرسمية والتي نفت فيها السعودية رسميا أي علاقة مزعومة بالجزيرتين المصريتين .

> وأضاف غطاس أنه بات من المؤكد أن حمى الالحاح المفاجئ على سعودة الجزيرتين المصريتين إنما يأتي فقط في إطار رغبة ولي ولي العهد السعودي لدعم شرعيته بشدة داخل المملكة وأيضا في إطار الرغبة السعودية المتزايدة لإيجاد علاقة مع إسرائيل عبر سعودة الجزيرتين المصريتين .

> وأكد إن الوثائق السعودية الرسمية المرفقة تنفي بشكل قاطع وبات وحاسم اي علاقة لحكام السعودية الجدد بالجزيرتين المصريتين .