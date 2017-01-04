وفد برلمانى يزور إثيوبيا قريبا.. ورئيس المجلس يلتقى المنتخب قبل سفره للجابون

كشف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن وفداً برلمانياً مصرياً سيزور أثيوبيا، فيما يزور وفد أثيوبى القاهرة وقال إن أحدا لن يستطيع أن يضرب العلاقة التاريخية بين مصر وإثيوبيا، طبقاً لما صرح به رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مصطفى الجندى.

وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب مصطفى الجندي، إن الدكتور على عبد العال ترأس اجتماع اللجنة اليوم، وأكد إدراك المجلس لأهمية اللجنة ودورها، مشيراً إلى أنه سيقدم لها كل الدعم في التوجه للقارة الإفريقية وإنشاء جمعيات صداقة برلمانية مع كل دولة على حدة.

وأضاف أن رئيس المجلس أكد أن العلاقة مع إثيوبيا قائمة على مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” وأن هناك مليارا و200 مليون جنيه تم استثمارها في إثيوبيا، وأن مصر تؤكد حق الإثيوبيين في التنمية.

وأوضح الجندي أنه تم الحديث مع رئيس المجلس عن إمكانية تقديم مصر مساعدتها لمحاربة “فيروس سي” في إفريقيا، خاصة مع وجود 100 مليون مصاب به في القارة، مؤكدا أن العلاج سيقدم بنفس سعر التكلفة الذي يحصل عليه المصريون.

وأشار الجندي إلى أن اللجنة – برئاسة عبد العال – ستقوم بزيارة منتخب مصر لكرة القدم قبل سفره إلى الجابون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لرفع الروح المعنوية للاعبين والتأكيد على أنهم سفراء لمصر وأن يرسلوا رسالة إيجابية للشعوب الإفريقية، لافتا إلى أن اللجنة تدرس مرافقة نائب أو اثنين للمنتخب.

وأشار الجندي إلى أنه تمت مناقشة رئيس المجلس في عدة أمور، منها عقد مؤتمر إفريقي لمكافحة الإرهاب وإنشاء فروع لجامعة الأزهر في إفريقيا.