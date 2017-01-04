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الحكومة تخصص 2 من مستشفيات التكامل بكفرالشيخ والمنيا للعمل كمراكز لعلاج فيروس سي

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الحكومة تخصص 2 من مستشفيات التكامل بكفرالشيخ والمنيا للعمل كمراكز لعلاج فيروس سي الحكومة تخصص 2 من مستشفيات التكامل بكفرالشيخ والمنيا للعمل كمراكز لعلاج فيروس سي

وزارة الصحة والسكان

وافق مجلس الوزراء على تخصيص اثنين من مستشفيات التكامل الصحي وهما مستشفى شارونة التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومستشفى الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامهما كمراكز لعلاج فيروس سي وأمراض الكبد، تحت رعاية صندوق تحيا ، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مراحل استغلال مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتحقيق الاستغلال الامثل منها في نشر مراكز العلاج المتخصصة في كافة المحافظات وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب للمواطنين، حيث تخدم مستشفى شارونة عدد 11 قرية بمركز بني مزار بتعداد سكان يبلغ نحو 112 ألف نسمة، كما تخدم مستشفى الزعفران سكان قرية الزعفران بمحافظة كفر الشيخ ويبلغ سكانها 50 ألف نسمة إلى جانب 3 مراكز أخرى.

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