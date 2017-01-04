أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس شقيق مالك شركة استثمار عقارى سنة بتهمه النصب على المواطنين بالإسكندرية

Google+ Print
حبس شقيق مالك شركة استثمار عقارى سنة بتهمه النصب على المواطنين بالإسكندرية حبس شقيق مالك شركة استثمار عقارى سنة بتهمه النصب على المواطنين بالإسكندرية

>كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر محمد حلمى، شقيق مالك شركة استثمار عقارى، بالحبس لمدة سنة وكفالة 200 جنيه، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية فى الإسكندرية.

وكان أحد المجنى عليهم قد تقدم ببلاغ يتهم "حمادة. م"، شقيق مالك شركة استثمار عقارى، بالنصب والاحتيال بعد إيهامه ببيع وحدة سكنية له من وحدات الشركة التى تمتلكها بقرية فى الإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليه تبين نصب المتهم عليه، وأن الوحدات السكنية ليست موجودة على أرض الواقع.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365