حبس شقيق مالك شركة استثمار عقارى سنة بتهمه النصب على المواطنين بالإسكندرية

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر محمد حلمى، شقيق مالك شركة استثمار عقارى، بالحبس لمدة سنة وكفالة 200 جنيه، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية فى الإسكندرية.

وكان أحد المجنى عليهم قد تقدم ببلاغ يتهم "حمادة. م"، شقيق مالك شركة استثمار عقارى، بالنصب والاحتيال بعد إيهامه ببيع وحدة سكنية له من وحدات الشركة التى تمتلكها بقرية فى الإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليه تبين نصب المتهم عليه، وأن الوحدات السكنية ليست موجودة على أرض الواقع.