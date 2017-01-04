تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق و6 آخرين بقضية رشوة لـ4 فبراير

كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة عمرو هاشم مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، ومسئول بحى النزهة و5 آخرين، فى اتهامهم بتلقى رشوة من رجال أعمال، إلى جلسة 4 فبراير المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى وعلى صقر، وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق.

واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم، إلى عدد من الشهود على رأسهم الدكتورة ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فى جلسة سرية.

وضمت قائمة المتهمين: كلا من "عمرو هاشم مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، و"يوسف.م"، و"باسم.ع"، و"عبدالله.م" "حسن.خ"، "محمد.ا"، "وليد.ا".

وكشفت التحقيقات عن أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية، شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.