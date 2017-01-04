وزير الاستثمار الأسبق: السلاح المضبوط مع مدير مكتبى يخصنى.. والحكم 7 مارس

كتبت ندى سليم

حجزت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة 7 مارس للحكم على عمرو هاشم، مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، فى اتهامه بحيازة سلاح نارى.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى وعلى صقر وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، بعد أن أكد المتهم فى جلسة ماضية أن السلاح المضبوط بحوزته خاص بالوزير وليس ملكه.

واكد الوزير الأسبق صحة قول المتهم وأن السلاح المضبوط خاص به، وأحضره له لصيانته باعتباره ضابط شرطة سابق ولدية دراية بصيانة الأسلحة النارية.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض علي مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق عقب ضبطه و5 آخرين بتهمة تلقيه رشوة مالية، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطاني الجنسية، شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.