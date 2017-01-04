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إحالة تشكيل عصابى لتزوير العملات المحلية والأجنبية لنيابة الشئون المالية

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إحالة تشكيل عصابى لتزوير العملات المحلية والأجنبية لنيابة الشئون المالية إحالة تشكيل عصابى لتزوير العملات المحلية والأجنبية لنيابة الشئون المالية

>كتب سليم على

أحال المستشار أحمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تشكيل عصابى متهم بتزوير 6 ملايين جنيه من عملات محلية وأجنبية، لنيابة الشؤن المالية والتجارية، لاتخاذ اللازم فى الواقعة.  

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تحت إشراف خالد التليت وكيل نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، أن بلاغ ورد إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بقيام 6 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى لتزييف العملات الورقية المختلفة، متخذين من دائرة قسم الوراق مكان لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وأكدت التحقيقات صحة المعلومات الواردة، وبناء على ذلك صدر إذنا من النيابة بالقبض عليهم، وبإعداد كمين لهم، تم ضبط المتهمين وهم: "م. ع "، و"م. أ"، و"ف . س"، و"م . ر"، و"أ . أ"، و"م . س"، وجميعهم من أصحاب الأعمال الحرة.

 

وبتفيشهم عثر بحوزتهم علي مبالغ مالية مختلفة تقدر بـ 4.5 مليون جنيه مصرى، و1.5 مليون دولار مزورة، وكمية من الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير، فتم تحرير محضر رقم 17288 لسنة 2016 جنح الوراق. 

 


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