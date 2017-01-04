وزير الرى: مصر تواجه تحديا مائيا كبيرا ونعيد استخدام 30 مليار متر مياه

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تواجه تحديا كبيرا فى مواردها المائية، بالإضافة إلى عدد من التحديات المرتبطة بالمياه، مشيرا إلى أن النمو السكانى المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة من التحديات الرئيسية التى تؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستخدمة للمياه، مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة، ويأتى على قمتها قطاع الزراعة الذى يستهلك حوالى 80% من إجمالى الاحتياجات المائية.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة فى إعادة استخدام المياه والتى تقدر بـ٣٠ مليار متر مكعب، وذلك لتقليل الفجوة بين الاستخدامات والمتاح، لافتا إلى أن جودة المياه فى تدهور مستمر ما لم يقابل ذلك جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى المعالجة، وأن تكون ذات نوعية جيدة،

وأشار عبد العاطى إلى أن مصر تتجه إلى الاعتماد على تحلية مياه البحر، خاصة فى المناطق الساحلية الشمالية والبحر الأحمر، والتى من المقرر أن تصل كمياتها إلى ١.٥ مليون متر مكعب عام ٢٠٣٠ .