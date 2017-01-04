حمادة طلبة: توقعت استبعادى من القائمة النهائية للمنتخب.. وما حققته إنجازا

كتب أحمد وجيه

أكد حمادة طلبة لاعب المصرى والمستبعد من قائمة المنتخب الوطنى المسافرة إلى الجابون، لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية، أنه يتدرب مع الفراعنة لآخر يوم حتى موعد السفر إلى الجابون، كما لو كان قد تم إرسال اسمى فى القائمة المشاركة.

قال طلبة إن ثقة كوبر فى إمكانياته شرف له ولا تفرق معه تواجده فى القائمة المشاركة بأمم أفريقيا من عدمه، مشددا على أن مساهمته فى عودة الفراعنة للبطولة القارية إنجاز ساهم فى تحقيق مع المنتخب.

تمنى طلبة التوفيق للمنتخب الوطنى خلال مشاركته ببطولة الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع الاستبعاد من القائمة النهائية للفراعنة بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع المصرى.