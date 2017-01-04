أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

حمادة طلبة: توقعت استبعادى من القائمة النهائية للمنتخب.. وما حققته إنجازا

Google+ Print
حمادة طلبة: توقعت استبعادى من القائمة النهائية للمنتخب.. وما حققته إنجازا حمادة طلبة: توقعت استبعادى من القائمة النهائية للمنتخب.. وما حققته إنجازا

>كتب أحمد وجيه

أكد حمادة طلبة لاعب المصرى والمستبعد من قائمة الوطنى المسافرة إلى الجابون، لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية، أنه يتدرب مع الفراعنة لآخر يوم حتى موعد السفر إلى الجابون، كما لو كان قد تم إرسال اسمى فى القائمة المشاركة.

 قال طلبة إن ثقة كوبر فى إمكانياته شرف له ولا تفرق معه تواجده فى القائمة المشاركة بأمم أفريقيا من عدمه، مشددا على أن مساهمته فى عودة الفراعنة للبطولة القارية إنجاز ساهم فى تحقيق مع المنتخب.

 تمنى طلبة التوفيق للمنتخب الوطنى خلال مشاركته ببطولة الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع الاستبعاد من القائمة النهائية للفراعنة بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع المصرى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق