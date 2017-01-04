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طنطا يقترب من ضم مهاجم الاهلي السابق

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طنطا يقترب من ضم مهاجم الاهلي السابق طنطا يقترب من ضم مهاجم الاهلي السابق

اقترب نادى طنطا من ضم الإيفوارى أوسو كونان لاعب النادى الأهلي السابق والمحترف حاليا فى الدورى العمانى، وذلك بعد مفاوضات جادة من جانب مجلس إدارة طنطا، لدعم الناحية الهجومية للفريق فى الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز.

 

ويقود مفاوضات طنطا مع كونان، محمد أبو فريخة عضو مجلس إدارة النادى، بالإضافة لخالد عيد المدير الفنى للفريق الطنطاوى.

 

وتتجه النية داخل نادى طنطا للاستغناء عن واحد من الثلاثى أحمد عبدالقادر ودينيس تيتيه وجوزيف بيسه فى حالة نجاح المفاوضات مع أوسو كونان مع تسوية الأمور المادية بين إدارة النادى واللاعب، الذى سيقرر الجهاز الفنى الاستغناء عنه خلال الفترة المقبلة.

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مصر 365