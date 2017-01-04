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المقاولون يعسكر بالإسكندرية 21 يوما

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المقاولون يعسكر بالإسكندرية 21 يوما المقاولون يعسكر بالإسكندرية 21 يوما

>كتب سليمان النقر

قرر الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، خوض معسكر مغلق بداية من 25 يناير الجارى ويستمر لمدة 21 يوما يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، من أجل تجهيز لاعبيه بشكل جيد قبل انطلاق منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

 

جدير بالذكر أن المقاولون استأنف تدريباته الجماعية بالأمس، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام بعد انتهاء منافسات الدور الأول من عمر الدورى.

 

أكد محمد عودة المدير الفنى للمقاولون أنه قرر منح لاعبيه إجازة قصيرة، لأن البرنامج الذى وضعه يتضمن راحة أسبوعية لمدة 48 ساعة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع حتى موعد السفر إلى الإسكندرية لدخول المعسكر المغلق، مشيرا إلى أنه ينوى خوض عدد كبير من المباريات الودية قبل السفر إلى الإسكندرية لتجهيز اللاعبين جيدا.


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