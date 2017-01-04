أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

هاشتاج «البرادعى أيقونة الدمار» يتصدر «تويتر» بأكثر من 10 آلاف تدوينة

Google+ Print
هاشتاج «البرادعى أيقونة الدمار» يتصدر «تويتر» بأكثر من 10 آلاف تدوينة هاشتاج «البرادعى أيقونة الدمار» يتصدر «تويتر» بأكثر من 10 آلاف تدوينة

البرادعى

 

شن رواد موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، هجومًا حادًا على الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، قبل عرض حلقته على فضائية التلفزيون العربى، يوم 7 يناير القادم، خاصة وأن الفضائية المذكورة، ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية، ودولة قطر.

ودشن رواد الموقع هاشتاج جديد لمهاجمة البرادعى، أطلقوا عليه “البرادعى_ايقونة_الدمار”، وقد أحتل صدارة قائمة الأكثر تداولًا عبر الموقع فى ، بأكثر من 10 آلاف تدوينة منذ إطلاقه، مؤكدين أنه السبب الرئيسى فى دمار عدد من بلدان المنطقة، على رأسها العراق، أثناء توليه منصب مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة