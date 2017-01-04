هاشتاج «البرادعى أيقونة الدمار» يتصدر «تويتر» بأكثر من 10 آلاف تدوينة

شن رواد موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، هجومًا حادًا على الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، قبل عرض حلقته على فضائية التلفزيون العربى، يوم 7 يناير القادم، خاصة وأن الفضائية المذكورة، ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية، ودولة قطر.

ودشن رواد الموقع هاشتاج جديد لمهاجمة البرادعى، أطلقوا عليه “البرادعى_ايقونة_الدمار”، وقد أحتل صدارة قائمة الأكثر تداولًا عبر الموقع فى مصر، بأكثر من 10 آلاف تدوينة منذ إطلاقه، مؤكدين أنه السبب الرئيسى فى دمار عدد من بلدان المنطقة، على رأسها العراق، أثناء توليه منصب مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.