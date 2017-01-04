«المالية»: مبالغ الصناديق الخاصة ليست ضخمة

(أ.ش.أ)

نفى وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم، ما تردد عن حجم المبالغ المالية الكبيرة، التي يتم تداولها بالصناديق والحسابات الخاصة.

وجاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي، لمناقشة حجم الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة.

وذكر الجارحي، أن ما يتردد حول تلك المبالغ، ليس حقيقيًا ولو تم ضم هذه المبالغ إلى الموازنة العامة للدولة، فلن تحل مشكلة، مؤكدًا أنه توجد مخالفات ببعض الصناديق، ولكن لا يمكن تعميمها على إطلاقها، وأشار إلى أن العمالة الموجودة في الصناديق الخاصة ستواجه مشكلة في ضمها وكذلك الحفاظ على الإيرادات من هذه الصناديق.

وأوضح الجارحي، أن الهدف هو رصد الصناديق التي من الممكن أن تشوبها تجاوزات، وفساد وليس الهدف، هو وضع كل الصناديق تحت “الميكروسكوب”.